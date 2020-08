Simon Cowell se fait opérer après s'être brisé le dos suite à une chute à vélo

Les fans de Simon Cowell lui souhaitent un prompt rétablissement.

Un porte-parole du juge de 60 ans d'America's Got Talent a expliqué à E! News dimanche qu'il "a été emmené à l'hôpital où il a été opéré dans la nuit (samedi 8 août). Il est en observation et il va bien".

Il a aussi expliqué que le producteur de musique est tombé de son vélo électrique alors qu'il l'essayait dans son jardin de Malibu, en Californie : "Simon s'est brisé le dos à plusieurs endroits."

Après avoir appris la nouvelle, plusieurs célébrités lui ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux. Le journaliste britannique Piers Morgan a ainsi tweeté : "Vraiment désolé d'apprendre la nouvelle. Ça a l'air d'avoir été un vilain accident. Je souhaite à Simon une bonne opération et un prompt rétablissement."

Bianca Ryan, gagnante d'America's Got Talent, a partagé le message suivant sur le même réseau social : "Pensées et prières pour #SimonCowell et sa famille. Il se fait opérer après s'être blessé au dos lors d'un accident de vélo. Merci de penser et de prier pour lui, il a joué un grand rôle au début de ma carrière, et c'est vraiment quelqu'un de bon et de vrai. @SimonCowell."

Jai McDowall, gagnant de Britain's Got Talent, a également tweeté quelques mots gentils à l'intention de la star. "Je souhaite à @SimonCowell un prompt rétablissement."