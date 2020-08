Jennifer Grey pourrait ressusciter Bébé pour un nouveau film Dirty Dancing

Vous êtes prêts à passer le plus beau moment de votre vie ?

E! News confirme que Jennifer Grey va jouer dans un nouveau film Dirty Dancing, développé et produit par Jonathan Levine. On en sait très peu sur les détails de l'intrigue, mais on peut supposer que Grey y injectera les mêmes qualités qui avaient captivé le public en 1987, puisqu'elle est aussi créditée comme productrice exécutive du projet.

Le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a dit dans son communiqué : "Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent et qui en a fait la plus grosse vente DVD de l'histoire de la société."

Le film, dans lequel jouaient Grey et le regretté Patrick Swayze, avait fait un tabac à sa sortie en 1987, principalement grâce à l'alchimie du duo à l'écran.

De plus, le numéro de danse final emblématique de Bébé et Johnny dans la pension chic des montagnes Catskill reste une source d'inspiration pour les autres comédies romantiques, parmi lesquelles Crazy, Stupid, Love.