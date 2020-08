Un reboot de Madame est servie est en cours avec Tony Danza et Alyssa Milano

Pour le moment, on ignore si Judith Light et Danny Pintauro vont reprendre leurs rôles d'Angela et Jonathan. En revanche, le communiqué de presse indique qu'ils "soutiennent la nouvelle série" et espèrent que leurs personnages pourront être intégrés à la nouvelle trame scénaristique.

On ne sait pas encore quelle chaîne américaine diffusera le reboot, même si ABC était aux commandes de la série originale qui a glané dix nominations aux Emmys et cinq Golden Globes au cours de sa longue carrière.