Cameron Diaz déclare avoir trouvé la "paix intérieure" après avoir arrêté d'être actrice

"C'est très fatigant de travailler à un tel niveau, d'être un personnage public et de se mettre autant en avant. On reçoit beaucoup d'énergie en permanence quand on est très connue en tant qu'actrice, qu'on est dans la presse et qu'on se met en avant", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle est particulièrement "sensible" aux "énergies" des autres personnes.

Mais Cameron a précisé qu'à 40 ans, elle a décidé de se trouver et de devenir de nouveau "autonome", surtout après avoir consacré autant de temps à sa carrière.