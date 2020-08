Ellen Pompeo révèle la vraie raison pour laquelle elle est depuis si longtemps dans Grey's Anatomy

Ellen Pompeo sera peut-être éternellement connue en tant que Dr Meredith Grey, et ça lui convient.

Alors qu'elle entame sa 17e saison de Grey's Anatomy, l'actrice de longue date est pratiquement devenue l'emblème de la série à succès d'ABC. Contrairement à beaucoup de ses co-vedettes qui sont passées à d'autres projets, Pompeo n'a joué aucun autre rôle en 15 ans en dehors de la voix d'un personnage de Docteur La Peluche et d'une apparition dans un clip de Taylor Swift, "Bad Blood", en 2015. Mais comme l'a expliqué la star dans le podcast Jemele Hill is Unbothered, la tournure qu'a prise sa carrière provient d'une décision réfléchie.

"J'ai fait le choix de rester dans la série", raconte la mère de trois enfants à Hill. "Personnellement, je tenais plus à avoir une vie de famille équilibrée qu'à avoir une carrière. Je n'ai pas eu une enfance particulièrement heureuse. Alors avoir une vie de famille épanouie était quelque chose que j'avais besoin d'accomplir, pour refermer ce trou dans mon cœur, et j'ai donc pris la décision de gagner de l'argent et de ne pas courir après des rôles créatifs."

"Je n'aime pas courir après les choses et, de mon point de vue, le métier de comédien revenait à beaucoup courir", continue "la battante" autoproclamée. "On doit courir après les rôles, supplier pour les obtenir, convaincre les gens… et bien que je produise et que ce soit le même genre de choses, je le fais sans jamais être trop aux abois parce que financièrement, je suis à l'abri."

Pompeo — qui est la mère de Stella, 10 ans, Sienna, 5 ans, et Eli, 3 ans — a publiquement dévoilé son salaire de 20 millions de dollars en 2018. Comme elle l'explique à Hill, être la tête d'affiche de la série l'a encouragée à se battre pour être rémunérée à sa juste valeur.