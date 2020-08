Meghan Markle remporte une première victoire judiciaire pour protéger ses amies

Meghan Markle a gagné une première bataille dans son combat visant à protéger l'identité de ses amies.

Mercredi, le juge Warby a donné raison à la duchesse de Sussex, qui tente de faire bloquer la divulgation publique du nom de cinq femmes qui ont participé à une interview pour People en 2019 sous couvert d'anonymat. "La duchesse a jugé nécessaire de prendre cette mesure pour essayer de protéger ses amies, comme n'importe qui d'entre nous l'aurait fait, et nous sommes heureux que ce soit apparu clairement", a déclaré l'équipe de Meghan suite à l'annonce du verdict. "Nous sommes contents que le juge ait décidé de protéger ces cinq personnes."

D'après The Telegraph, le juge Warby a déclaré : "J'ai conclu que, pour le moment, la cour doit accorder à la plaignante sa requête, ce qui aura pour effet de protéger l'identité des sources. Cette information est confidentielle, la protection à ce stade est nécessaire dans l'intérêt de la justice. Cette décision est temporaire."

Cette décision arrive un mois après que Meghan, qui est en plein procès avec The Mail on Sunday et Associated Newspapers, sa société mère, a déposé une requête pour empêcher cette dernière de livrer publiquement le nom des cinq amies de l'actrice.