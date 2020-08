Rihanna, sans maquillage, nous révèle ses astuces pour prendre soin de sa peau

Rihanna nous apprend aussi le lien entre la peau, la nourriture et son environnement : "Je pense à m'hydrater, mais aussi à manger sainement. Les gens qui habitent les plus belles îles et les plus exotiques et qui ont accès aux meilleurs ingrédients, aux meilleurs environnement, climat et humidité, ont une peau magnifique."

"J'essaie aussi d'utiliser ces ingrédients dans ma ligne de produits pour la peau", ajoute-t-elle, en évoquant la cerise de la Barbade pleine de vitamine C qu'on retrouve dans son sérum "Fat Water", qui resserre les pores de la peau.