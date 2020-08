Reign Disick, le fils de Kourtney Kardashian, se rase le crâne, et elle n'est pas contente

En avril, la star de télé-réalité a remis un critique à sa place quand il lui a écrit : "Sérieux, coupe les cheveux de ton fils…"

"Les plus beaux cheveux au monde. Quiconque dit le contraire, ABCDEFG", a répondu Kourt, en référence à sa phrase célèbre prononcée lors d'une conversation avec Scott Disick dans L'incroyable famille Kardashian.

Reign n'est pas le seul à avoir gardé les cheveux longs très longtemps. Sa grande sœur, Penelope Disick, a dû attendre 2019 pour sa première coupe, quand elle avait six ans. Elle avait opté pour un carré déstructuré avec une petite frange. Aujourd'hui, la coupe de la petite fille de huit ans est un peu plus longue.

Pendant ce temps, Kylie Jenner, la tante de Penelope et Reign, continue de surprendre ses fans avec de nouvelles couleurs de cheveux et de nouvelles coupes régulièrement, et Kim Kardashian n'est pas en reste avec ses cheveux roux.