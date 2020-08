Kylie Jenner est sexy en latex en couverture de Vogue Hong Kong

Kylie Jenner nous met le feu en couverture du nouveau numéro de Vogue.

Dimanche, la créatrice de Kylie Cosmetics a révélé sa couverture pour Vogue Hong Kong sur Instagram, qui est déjà disponible. Pour leur shooting "Act Now", qui est l'œuvre du photographe Greg Swales, la star de L'incroyable famille Kardashian porte une incroyable tenue en latex bordeaux Yves Saint Laurent avec des cuissardes.

Et, grâce au regard de braise de la plus jeune des Jenner, notre œil est attiré par la célèbre moue de la jeune star et femme d'affaires, accentuée par une teinte nude brillante. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première couverture de Kylie pour Vogue, qui remonte à 2018 pour Vogue Australia, elle en est très fière.

"Vogue, les chéris", la maman de Stormi écrit sur Insta. "merci @voguehongkong pour cette couverture. @gregswalesart"

Comme on pouvait s'y attendre, les sœurs de Kylie ont réagi à la photo choc. Kim Kardashian a déclaré qu'elle était "juste magnifique", mais Khloé Kardashian est allée jusqu'à parler de "Reine !!!" pour décrire sa petite sœur.