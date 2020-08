Le prince Louis est royalement adorable sur une photo d'anniversaire inédite

Sur le même sujet : Les photos du prince Louis pour ses 2 ans

Cela fait plus de trois mois que le prince Louis a eu deux ans. En guise de remerciements pour les vœux d'anniversaire reçus, les fans de la couronne britannique ont reçu une carte au nom du prince William et de Kate Middleton.

"Le duc et la duchesse de Cambridge ont apprécié vos gentils messages écrits à l'occasion du deuxième anniversaire du prince Louis", peut-on lire sur la carte, d'après une photo postée sur le compte Instagram @katsroyalletters. "Cela a été très apprécié par Leurs Altesses royales, qui vous envoient leurs meilleurs vœux."

Le message comportait également une photo du plus jeune fils de William et Kate. Si le cliché ressemblait beaucoup aux portraits publiés pour l'anniversaire de Louis en avril, les fans les plus perspicaces ont noté quelques différences. Par exemple, bien que le petit garçon porte la même chemise, ses mains ne sont pas couvertes de peinture comme sur les originaux.