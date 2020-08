Nikki Bella donne naissance à son premier enfant avec son fiancé, Artem Chigvintsev

Nikki Bella est officiellement maman !

La star de Total Bellas vient d'accoucher de son premier enfant, un petit garçon, avec son fiancé, Artem Chigvintsev. Elle a partagé la grande nouvelle sur Instagram dimanche.

"Notre petit garçon est là, et on ne pourrait être plus HEUREUX et plus SOUS LE CHARME ! Tout le monde va bien et est en bonne santé", a déclaré Nikki. Elle a aussi révélé que son bout de chou était né le 31 juillet, un jour avant que sa sœur jumelle, Brie Bella, ne donne naissance à son deuxième enfant.

Artem a également partagé la nouvelle. "31/07/2020 merci d'accueillir notre petit Chigvintsev", a-t-il écrit. "Fier de mon amour."

Lors de l'annonce de sa grossesse en janvier, Nikki avait indiqué à ses followers que devenir maman était quelque chose qu'elle avait "voulu toute [sa] vie".

"J'étais vraiment sous le choc en l'apprenant. Et super nerveuse !", avait-elle admis. "Je ne m'y attendais pas et j'avais l'impression de ne pas être prête, mais la vie est imprévisible. Je remercie Dieu chaque jour de faire venir cette bénédiction et ce miracle dans ma vie ! Je suis déjà SOUS LE CHARME !!"

Pour rendre ce moment encore plus spécial, la sœur jumelle de Nikki vient d'avoir son deuxième enfant. Le duo a annoncé la nouvelle de leur double grossesse en janvier, peu de temps après que Nikki a confirmé qu'Artem et elle s'étaient fiancés lors de leur voyage en France en novembre 2019.