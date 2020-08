Les meilleurs moments de Black Is King de Beyoncé : Blue Ivy, la mode et un message puissant

Black Is King est roi.

Après 12 mois complets de gestation, l'album visuel tant attendu de Beyoncé pour Disney+ a officiellement été présenté au public. Le film musical, décrit sur la plateforme comme une "chronique apologétique de l'expérience noire à destination du monde", a été, comme l'a qualifié la co-autrice, co-réalisatrice et co-productrice exécutive récompensée aux Grammys, "une œuvre de cœur".

"C'est mon projet passion que j'ai tourné, documenté et monté nuit et jour au cours de l'année passée", écrit Beyoncé sur Instagram. "J'y ai mis toute mon âme et, maintenant, il vous appartient."

Comme le prouvent l'imagerie époustouflante et la distribution prestigieuse, faire ce film n'a pas été une promenade de santé. "J'ai travaillé avec un groupe hétéroclite de réalisateurs, acteurs et créateurs très talentueux venus du monde entier pour réimaginer l'histoire du Roi Lion", explique l'artiste dans une vidéo. "Le récit se déroule à travers des clips, la mode, la danse, de somptueux décors naturels et de nouveaux talents à l'état brut. Mais tout a commencé dans mon jardin, donc, de ma maison à Johannesburg en passant par le Ghana, Londres, la Belgique et le Grand Canyon, ça a été une véritable aventure de donner vie à ce film."

Beyoncé développe : "Mon espoir pour ce film, c'est qu'il change la perception qu'a le monde du mot noir, qui a toujours représenté l'inspiration, l'amour, la force et la beauté pour moi. Mais Black Is King signifie que le noir est royal et riche en histoire, en destinée et en lignée."