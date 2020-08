Brie Bella accouche de son deuxième enfant avec son mari, Daniel Bryan

Instagram

Dans la saison 5 de la série de E!, Brie, 36 ans, et Bryan, 39 ans, qui sont mariés depuis six ans après s'être dit "oui" à Sedona devant parents et amis, ont évoqué leurs problèmes de couple. Mais après des discussions importantes, le couple semble avoir trouvé l'équilibre.

"Je pense qu'on avait besoin de se poser des questions difficiles pour savoir si on était faits l'un pour l'autre, si on avait un avenir... et j'avais besoin de me rappeler que la vie de couple n'est pas facile et que rien n'est acquis", a reconnu Brie dans Total Bellas. "Il faut travailler. Et j'ai vraiment un bon mari. C'est un homme extraordinaire. Et j'ai réalisé qu'il fallait faire un effort au risque de perdre quelqu'un d'extraordinaire."

En l'honneur du nouveau membre de la famille de Brie et Daniel, revoyons ensemble quelques-uns des moments les plus adorables du couple dans la galerie ci-dessous !