Jessica Biel et Justin Timberlake ont eu un deuxième enfant en toute discrétion

En décembre 2019, Justin s'était publiquement excusé auprès de Jessica et de sa famille après avoir été pris en photo en train de tenir la main de l'actrice Alisha Wainwright, une soirée "embarrassante", comme il l'avait qualifiée.

"Il y a quelques semaines, j'ai vraiment manqué de jugement – mais je veux être clair – il ne s'est rien passé entre ma co-star et moi", avait-il indiqué dans un long post sur Instagram. "J'avais beaucoup trop bu et je regrette mon comportement. J'aurais dû mieux agir. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je m'excuse auprès de ma superbe épouse et de ma famille pour leur avoir fait subir une situation aussi embarrassante, et je me concentre sur le fait d'être le meilleur mari et le meilleur père possible. Ça n'a pas été le cas."

À l'époque, une source proche avait fait savoir à E! News que les deux stars s'étaient recentrées sur leur couple.

"Personne ne va nulle part, mais ça a eu un effet sur leur mariage et sur la confiance qu'elle a en lui. Même s'il ne s'est rien passé d'autre que ce qu'il y a sur les photos, ce qu'il a fait était complètement déplacé", avait-on appris.