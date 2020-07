Ellen DeGeneres répond enfin aux plaintes des employés de son talk-show avec une lettre

On a appris précédemment que les trois producteurs délégués de l'émission, Ed Glavin, Mary Connelly et Andy Lassner, seraient les individus accusés de mauvais comportement au travail, et pas Ellen DeGeneres. Ils ont d'ailleurs expliqué dans un communiqué : "Pour rappel, la responsabilité du quotidien du Ellen Show repose entièrement sur nous."

Cette assertion semble avoir été confirmée par la star, qui a écrit dans sa lettre que "des gens qui travaillent pour et avec moi parlent en mon nom et trahissent qui je suis. Cela doit cesser".

"Moi qui ai été jugée et ai failli tout perdre à cause de ce que je suis, je comprends parfaitement et j'ai énormément de compassion pour ceux qui sont regardés de travers, ne sont pas traités de façon juste ou équitable, ou, pire encore, ignorés. Penser que l'un d'entre vous ait pu ressentir ça est horrible à mes yeux", a-t-elle conclu dans sa lettre, ajoutant qu'elle est heureuse que les gens se soient sentis assez « en sécurité » pour partager leur expérience. "Encore une fois, je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas eu cette expérience. Sans le COVID, je me serais exprimée en personne, et j'ai hâte de revenir sur le plateau et de tous vous voir."