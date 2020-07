Elton John fête ses 30 ans de sobriété avec un message fort

En juillet 1990, Elton s'est fait hospitaliser à Chicago pour se faire soigner.

"J'ai essayé de m'enfuir deux fois pour échapper aux figures d'autorité qui me disaient quoi faire. Ça ne me plaisait pas, mais c'est l'une des choses que j'ai dû apprendre à faire… écouter", racontait l'interprète de "I'm Still Standing" au Los Angeles Times en 1992. "J'ai fait ma valise les deux premiers samedis et je me suis assis sur le trottoir pour pleurer. Je me suis demandé où est-ce que j'allais fuir : « Tu veux retourner prendre de la drogue et te tuer, ou tu veux aller dans un autre centre parce que tu n'aimes pas trop la façon dont quelqu'un t'a parlé ici ? » Au bout du compte, je savais que je n'avais pas vraiment le choix. Je me suis rendu compte que c'était ma dernière chance."

Elton a continué la cure et a pris du recul sur son travail pour se concentrer sur sa santé.

"Ma décision la plus intelligente, tout de suite après ma cure, a été de prendre une année entière de congé loin de tout travail", a-t-il confié à Variety pour son numéro "Recovery" l'an dernier. "J'étais déterminé à faire de ma guérison le seul objectif de ma vie. J'ai entièrement libéré mon agenda pour un an. Aujourd'hui, mon meilleur conseil aux gens qui affrontent ces premiers jours difficiles de sobriété, c'est d'être humble. Faites de votre guérison votre priorité absolue devant tout le reste. Ne reprenez pas le travail trop vite. Prenez le temps dont vous avez besoin pour apprendre et vous remettre. Je ne crois pas que je serais encore sobre aujourd'hui si je n'avais pas pris toute une année sabbatique pour me jeter à corps perdu dans mon programme de désintoxication."