Découvrez la superbe maison de Kendall Jenner à Los Angeles

Même la maison de Kendall Jenner fait la une des magazines.

Dans le dernier numéro en date d'Architectural Digest, la star de L'incroyable famille Kardashian et top-model nous fait découvrir sa demeure très bohème de Los Angeles.

Et, grâce au duo d'architectes d'intérieurs Kathleen et Tommy Clements, et de Waldo Fernandez, l'architecte d'intérieur des stars, la star de télé-réalité devenue reine des podiums a obtenu un havre de paix où elle peut être elle-même.

Kendall est très fière de sa maison de style méditerranéen, ancienne propriété de Charlie Sheen.

"Je suis très fière de ce qu'on a accompli. C'est la première maison que j'ai complètement refaite, et elle reflète vraiment qui je suis et ce que j'aime", fait remarquer le mannequin de 24 ans. "Au final, je suis encore une jeune femme à L.A., qui essaie de s'amuser."

En plus de plusieurs changements structurels, Kendall a défini l'esthétique de sa maison pour qu'elle représente son côté minimaliste, avec des textures bio, ou encore des pièces vintage. On trouve aussi beaucoup de teintes chaudes.