Kim Kardashian repérée avec Kanye West dans le Wyoming après les excuses publiques du rappeur

"Il se concentre uniquement sur la création en ce moment et s'y consacre de manière extrême. Il passe des heures à créer de nouveaux morceaux, à modifier ou à créer des pièces pour sa ligne de vêtements, et il ne fait pas de pauses. Il s'y consacre pleinement et il est très concentré", a-t-on encore appris.

Une autre source a partagé ce sentiment en précisant que Kanye est très occupé dans son ranch du Wyoming.

"Kanye accomplit beaucoup de choses en matière de musique et de création de vêtements. Il ne s'arrête jamais. Il y a une grosse installation dans les granges avec des gens attablés en train de créer des vêtements et de les fabriquer. Il y a beaucoup de réunions et de créativité."