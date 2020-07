Emmys 2020 : tous les moments historiques qui nous attendent

Les nominations aux Emmys 2020 viennent officiellement d'être annoncées !

L'Académie des arts et des sciences de la télévision va honorer les programmes télé le 20 septembre, et avec des séries comme Ramy, Schitt's Creek et The Mandalorian plusieurs fois nominées, la cérémonie risque d'être historique.

Bien que les Emmys remontent à 1949, chaque année contient son lot de "premières fois" et de records en tout genre.

Cette année ne fait pas exception, et à cause de la pandémie de COVID-19, la cérémonie elle-même risque d'être la première du genre. Jimmy Kimmel devrait présenter le grand raout même s'il a admis : "Je ne sais pas où ni comment ça va se passer, ni même pourquoi, mais la cérémonie va avoir lieu, et j'en serai le présentateur."

Avant la plus grande soirée de la télé aux États-Unis, Leslie Jones, humoriste, star de Saturday Night Live, deux fois nominée aux Emmys, a présidé la cérémonie d'annonce des nominations ce mardi, avec l'aide de Laverne Cox, Josh Gad et Tatiana Maslany, ainsi que Frank Scherma, le PDG et président de la Television Academy.