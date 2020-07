Emmys 2020 : la réaction de Dan Levy, Sterling K. Brown et bien d'autres stars à leurs nominations

Anthony Anderson, black-ish

"Je suis honoré d'être nominé pour un Emmy pour la 6e année d'affilée aux côtés de ma talentueuse co-vedette Tracee Ellis Ross et des gens des départements costume et coiffure. Nous sommes fiers des histoires que nous avons pu raconter dans black-ish et compte tenu du climat actuel dans lequel nous vivons tous, nos voix ont besoin d'être amplifiées. J'aimerais remercier ABC d'avoir renouvelé notre série pour une saison complète et de nous conserver dans la programmation de cet automne. Je veux aussi féliciter Live In Front Of A Studio Audience: All In the Family et Good Times pour leurs nominations. C'était un bonheur de retravailler avec les acteurs et l'équipe, en particulier le grand Norman Lear et mon ami Jimmy Kimmel !"