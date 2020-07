Emmys 2020 : Zendaya et Paul Mescal, de Normal People, parmi les nominés pour la première fois

Les nominés des Emmys 2020 ont été dévoilés !

Mardi 28 juillet, l'ancienne star du Saturday Night Live Leslie Jones était accompagnée de Laverne Cox, Josh Gad et Tatiana Maslany pour annoncer la prestigieuse liste des nominés pour la cérémonie à venir, dont la tenue est prévue le 20 septembre. Parmi les stars dont le talent a été reconnu cette année, on trouve Zendaya, Ramy Youssef et Cate Blanchett. C'est d'ailleurs la toute première fois que ces trois artistes sont nominés pour un Emmy.

Zendaya est nominée pour le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria, sur HBO, tandis que Youssef a décroché une nomination pour sa série, Ramy, dans la catégorie Meilleur acteur dans une série comique. Il est également nominé pour la réalisation. Blanchett a décroché une nomination en tant que meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm pour son rôle dans Mrs. America.

Parmi les autres nominés pour la toute première fois, on trouve Jeremy Strong, de Succession, et Paul Mescal, de Normal People.