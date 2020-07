Emmys 2020 : les snobés et les surprises, dont Zendaya, Reese Whitherspoon et Big Little Lies

Pandémie ou pas, les Emmy Awards auront lieu, et maintenant, on sait qui sera en compétition en cette année de distanciation sociale.

Les nominations ont été annoncées aujourd'hui par Leslie Jones, Laverne Cox, Tatiana Maslany et Josh Gad et, pour une fois, il pourrait y avoir plus de surprises que de snobés. Cette liste nous donne plus de raisons d'applaudir que de huer, mais c'est aussi grâce à la présentation enjouée de Leslie Jones.

C'était surtout fun d'entendre la réaction de Leslie et de Laverne quand elles ont appris que Zendaya était nominée comme Meilleure actrice dans une série dramatique. C'est la première nomination de Zendaya, et elle est bien méritée. Beaucoup pensaient qu'elle n'aurait aucune chance de décrocher une nomination, car les séries d'ados ont du mal à se faire une place sur la liste et que la catégorie "actrice dans une série dramatique" est déjà surchargée.

Mais Zendaya n'est pas la seule surprise, et il y a aussi eu quelques laissés-pour-compte.