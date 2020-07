Sophie Turner et Joe Jonas viennent d'avoir leur premier enfant

Bien qu'elle n'ait jamais officiellement annoncé sa grossesse, Sophie Turner vient d'avoir son premier enfant avec Joe Jonas.

"Sophie Turner et Joe Jonas sont enchantés de vous annoncer la naissance de leur bébé", ont confirmé les porte-paroles du couple à E! News.

L'actrice de 24 ans de Game of Thrones aurait accouché mercredi 22 juillet. D'après le site américain TMZ, la petite s'appelle Willa.

En février, E! News apprenait que Joe et Sophie attendaient un heureux événement. Le couple, connu pour sa discrétion sur sa vie personnelle, n'avait fait aucun commentaire sur la grossesse ni parlé publiquement de l'arrivée de son futur bébé. En revanche, une source proche avait indiqué à E! que le duo était "extrêmement impatient" de devenir parents : "Ils l'ont dit à leur famille, tout le monde est aux anges et très heureux pour eux."

En mars, certains de leurs fans ont supputé qu'ils attendaient un garçon après une séance de shopping à Studio City, en Californie. "Sophie et Joe ont pris plusieurs jouets pour garçon comme des figurines articulées, des costumes de pilote et de la NASA, et Sophie trouvait ça adorable", avait-on appris sur le moment. "Ils semblaient uniquement intéressés par des objets pour garçons."