L'hommage d'Alex Rodriguez pour l'anniversaire de Jennifer Lopez prouve qu'elle est digne d''El Anillo''

Jennifer Lopez vient de fêter son anniversaire !

La star de la musique a eu 51 ans, et Alex Rodriguez n'a pas oublié de témoigner de son amour envers sa "Macha" sur les réseaux.

"Bon anniversaire, Macha !!!", a écrit A-Rod pour accompagner une vidéo des moments les plus tendres du couple sur "Volare" de Dean Martin. "Chaque moment avec toi est magique. Tu es la meilleure des partenaires, la meilleure maman, l'artiste la plus incroyable. Un exemple. Une héroïne. Une inspiration. Je suis très fière de toi. Je t'aime tellement !"

L'intéressée a répondu dans les commentaires : "Omg !! Je t'aime et je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir fêter cette journée avec mon chéri !!"

En l'honneur de l'interprète d'"El Anillo", ses fans lui ont envoyé des messages personnalisés via une vidéo qui a été partagée par Jennifer sur son compte Instagram. "Merci pour tous vos jolis vœux d'anniversaire !", a-t-elle écrit impressionnée. "En les regardant et en les lisant, je me rappelle avoir fêté mon anniversaire précédent avec beaucoup d'entre vous l'été dernier et combien cette année est différente. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que je ressens toujours votre amour et j'espère que vous ressentez aussi le mien ! Même si le monde a énormément changé, voici ce qui ne changera jamais : je vous aime, je vous aime, je vous aime !!! C'est mon anniv' !!!"