Olivia de Havilland, star de l'âge d'or hollywoodien et pionnière, nous quitte à 104 ans

La légende avait également remporté un Golden Globe et un Emmy pour son rôle dans Anastasia: The Mystery of Anna en 1986.

En plus de sa carrière hors du commun, Olivia est aussi connue pour avoir changé le star-system pendant l'âge d'or du cinéma hollywoodien. En 1944, l'actrice n'avait pas hésité à poursuivre en justice Warner Bros., et avait gagné son procès, ce qui avait permis à d'autres stars de se libérer de leurs célèbres contrats avec les grands studios.

Cette attitude novatrice a révolutionné le système à Hollywood, en créant une situation plus équitable entre les acteurs et les studios.