Les hommages de One Direction pour leur 10e anniversaire ravissent les fans

Pour les fans de One Direction, le 23 juillet était un jour très important : il y a 10 ans, le boys band à succès s'est formé.

Cela fait en effet une décennie que ces concurrents de X Factor ont été réunis en un groupe lors de la septième saison de l'émission, résultant en cinq albums, sept American Music Awards, sept Brit Awards, quatre MTV Video Music Awards et des dizaines de tubes. Pour commémorer cette date marquante, quatre des membres adorés du groupe — Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et Liam Payne — en ont parlé publiquement et ont eu quelques mots pour rendre hommage à la décennie passée.

"J'ai eu du mal à mettre des mots sur la gratitude que je ressens pour tout ce qui s'est passé ces dix dernières années", a écrit Styles sur Instagram. "J'ai vu des choses et des lieux dont je ne pouvais que rêver en grandissant. J'ai eu le plaisir de rencontrer et de travailler avec des gens parmi les plus incroyables, et j'y ai gagné des amitiés que je chérirai pour le reste de ma vie. Rien de tout ça n'aurait été possible sans le soutien que vous nous avez apporté en chemin. Et pour ça, je serai à jamais reconnaissant."

L'interprète de "Watermelon Sugar" a continué : "Je n'arrive pas à croire que ça fait dix ans. Merci à notre entourage, à notre équipe et à tous ceux qui nous ont aidés en chemin. À tous les fans, je vous aime et je vous remercie de tout mon cœur. C'est grâce à vous, et vous avez tout changé. Et enfin... les garçons, je vous aime tellement et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce qu'on a accompli ensemble. À ces dix années. H."

Horan a dit à ses lecteurs sur les réseaux sociaux : "Quand j'ai rencontré ces quatre mecs, je n'avais jamais imaginé qu'on allait faire ce qu'on a fait. On a partagé tellement de souvenirs inoubliables ensemble. On a ressenti l'adoration de millions de gens à travers la planète au quotidien, et c'était époustouflant. C'est une part tellement importante de nos vies, et ça le sera toujours. Bravo à NOUS aujourd'hui, les garçons, et merci à vous tous, les magnifiques personnes qui nous avez soutenus ces dix dernières années."