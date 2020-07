Kim Kardashian aborde la santé mentale de Kanye West

Sur le même sujet : Kim Kardashian West brise son silence sur la santé mentale de Kanye

Kim Kardashian aborde la santé de son célèbre mari, Kanye West.

La star de L'incroyable famille Kardashian a posté un communiqué sur les réseaux sociaux mercredi, suite à une nouvelle série de tweets étranges du rappeur. "Comme beaucoup d'entre vous le savent, Kanye souffre de troubles bipolaires [sic]. Quiconque en souffre, ou a un être cher qui en souffre, sait combien c'est compliqué et douloureux à comprendre", a commencé Kim. "Je n'ai jamais parlé publiquement du fait que ça nous a affectés parce que je protège beaucoup nos enfants et le droit de Kanye à sa vie privée en matière de santé. Mais aujourd'hui, je me sens obligée de le faire à cause de la stigmatisation et des idées fausses autour de la santé mentale."

La mère de quatre enfants a poursuivi : "Ceux qui comprennent les maladies mentales ou les comportements compulsifs savent que la famille est impuissante, à moins que le membre en question soit mineur. Les gens qui ne connaissent pas ou qui ne vivent pas cette expérience ont tendance à juger et à ne pas comprendre que c'est aux personnes qui souffrent de demander de l'aide, même si leur famille ou leurs amis font le maximum."

Kim a déclaré qu'elle "comprend" que son mari "fasse l'objet de critiques parce que c'est un personnage public et que ses actions peuvent parfois causer des opinions et des émotions fortes". Elle a cependant précisé : "C'est une personne brillante mais compliquée, qui, en plus de la pression inhérente au fait d'être un artiste et un homme noir, qui a souffert de la mort de sa mère, doit gérer la pression et l'isolement exacerbés par ses troubles bipolaires. Les proches de Kanye savent ce qu'il a au fond du cœur et comprennent que ses mots sont parfois en décalage avec ses intentions."