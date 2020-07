La saison 17 de Grey's Anatomy abordera la pandémie de coronavirus

Grey's Anatomy n'a pas peur d'aborder la crise médicale qui touche actuellement notre planète.

La série médicale dramatique la plus longue de la télé va aborder la pandémie de coronavirus dans la saison 17. C'est en effet ce que vient de révéler sa showrunneuse, Krista Vernoff, lors d'un panel virtuel de la Television Academy, selon Entertainment Weekly. "Impossible d'être une longue série médicale et de ne pas parler du problème médical de notre vie."

"Chaque année, des médecins viennent nous raconter leurs histoires, et elles sont généralement amusantes ou complètement dingues. Cette année, c'est plus comme une thérapie", a expliqué Krista Vernoff. "Les médecins arrivent, et on est les premiers à qui ils parlent des expériences qu'ils vivent. Ils tremblent littéralement et essaient de ne pas pleurer, ils sont pâles, et ils en parlent comme d'une guerre, une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. Et ça a été une de nos grandes discussions à propos d'Owen, sur le fait qu'il soit préparé pour ça, contrairement à la plupart des autres médecins."