Cette rare sortie de Robert Pattinson et Suki Waterhouse marque un jalon dans leur idylle

Fin juillet 2018, ils avaient été vus allant voir un film ensemble, avant d'aller boire un verre tard dans la soirée. Sur le chemin du retour, les photographes avaient surpris les deux stars se montrant très tactiles.

"En chemin, ils étaient très proches et se sont fait plein de câlins et de baisers", avait à l'époque confié un témoin à E! News. "Robert était très tendre avec elle et avait son bras autour d'elle, quant à Suki, elle lui tenait la main, qu'elle embrassait."

"Ils semblaient très amoureux et étaient très proches", avait ajouté notre témoin. "Robert a caressé les cheveux de Suki, avant de lui donner un autre baiser."

On ignorait encore à l'époque s'il s'agissait d'une amourette d'été ou d'une liaison plus sérieuse, mais on sait aujourd'hui que cette relation reste solide deux ans plus tard.