Katy Perry nous dit tout : 8 révélations sur sa santé mentale, Orlando Bloom et Taylor Swift

À propos du timing de son nouvel album :

"Cet album a été intéressant à enregistrer parce qu'il est né durant cette période insensée, durant une pandémie, une révolution raciale, une année électorale, et je mets un bébé au monde en même temps", explique-t-elle à propos de son album à venir, Smile, qui sortira le 14 août.

La star de 35 ans fait aussi remarquer combien les critiques sur son album de 2017, Witness, ont pesé sur sa santé mentale.

"J'ai toujours abordé ma musique de façon enjouée et j'ai perdu ça… J'avais vraiment perdu le sourire", dit-elle. "On crée de l'art et on est impatient de voir l'accueil que lui réserve le monde. Quand le monde ne l'apprécie pas, qu'il dit : « Non, merci », on se dit : « Oh, m***e, ce n'est pas agréable. »"

À propos de son combat contre la dépression pendant qu'elle enregistrait Smile :

"C'était plus dur que ce que j'ai jamais eu à affronter dans ma vie. J'ai déjà eu des épisodes dépressifs auparavant, mais j'avais réussi à éviter de sombrer trop profondément dans la dépression en faisant de la musique", raconte-t-elle. "Tout ce qu'on fait, on le fait pour se changer les idées, on mange, on travaille, on trouve un nouveau petit ami, on fait les boutiques."

Katy ajoute : "J'avais tellement honte de prendre des médicaments parce que je me disais… J'ai écrit « Firework ». C'était le genre de choses qui me perturbaient énormément."