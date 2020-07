Comment Kim Kardashian essaie d'aider Kanye West en privé

"C'est une question de patience", a précisé une source proche. "Kim espère que cette crise va se résorber et qu'il pourra se faire soigner."

Ces dernières années, Kanye n'a pas caché ses problèmes de santé mentale. Le créateur de la marque Yeezy a ainsi été hospitalisé en 2016, avant de discuter de ses troubles bipolaires avec David Letterman dans My Next Guest Needs No Introduction sur Netflix.

"Ce que je veux dire sur la bipolarité, le fait que le mot contienne le terme « bi » donne l'idée de double personnalité. Ça me va parce que je suis Gémeaux, mais quand ça s'intensifie, ça décuple votre personnalité", expliquait Kanye en mai 2019. "On se comporte presque comme un adolescent. C'est l'expérience que j'ai ressentie ces deux dernières années, parce qu'on ne m'a diagnostiqué que depuis deux ans."