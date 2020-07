Kanye West envoie des messages énigmatiques à Kim Kardashian et Kris Jenner sur Twitter

Kanye West est allé sur Twitter lundi soir pour envoyer des messages à Kim Kardashian et Kris Jenner.

"Kriss [sic] ne joue pas avec moi, toi et calmye, vous n'êtes pas autorisés à vous approcher de mes enfants", a écrit le rappeur et candidat à la présidentielle américaine. "Vous avez essayé de m'enfermer."

Il a ajouté : "Tout le monde sait que le film Get Out parle de moi."

Faisant référence à North West, la fille de six ans du couple, et à la sextape de Kim avec Ray J, son ex de l'époque, tournée en 2007, Kanye a écrit : "J'ai mis ma vie en jeu pour mes enfants en faisant en sorte que la mère de North ne vende jamais sa vidéo de viol [sic]."

"J'ai juré devant Dieu que la maman de North ne la photographierait jamais pour Playboy, que Dieu m'en garde", a-t-il ajouté. "Je suis au ranch... venez me chercher."

En 2007, Kim avait fait la couverture du numéro de décembre de Playboy.

E! News a contacté les équipes de Kim et Kanye, mais n'a obtenu aucun commentaire.