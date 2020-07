Relevez le #GlambotChallenge de E! sur TikTok ! Découvrez tous les détails !

Appel à tous les fashionistas !

Les stars ont l'habitude des tapis rouges, et chaque année, au moment des cérémonies de remises de prix telles que les Oscars, les Grammys, ou les Emmys, les célébrités se mettent sur leur 31 et défilent sur le tapis rouge comme si c'était un podium. Souvent, cette expérience est encore plus magique quand elles ont la chance de passer dans la célèbre Glambot de E!.

Pour ceux qui ignorent encore ce qu'est la Glambot, c'est une caméra haute définition qui filme au ralenti des gros plans des stars. Tout le monde, de Brad Pitt à Lady Gaga, a posé pour cet indispensable du tapis rouge, et c'est maintenant à vous de nous montrer vos talents !

Les utilisateurs de TikTok se sont récemment mis à essayer de recréer l'effet ralenti de la caméra dans le cadre de ce qu'on appelle le #GlambotChallenge, et puisque Live from E! est le siège officiel de la Glambot, on monte le niveau d'un cran : participez au #GlambotChallenge et vous pourrez peut-être vous retrouver dans notre prochain reportage sur le tapis rouge !