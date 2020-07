D'après Amber Heard, Johnny Depp l'a accusée d'avoir eu des liaisons avec Leo DiCaprio et Channing Tatum

"Il m'a aussi accusée d'avoir eu des liaisons avec des stars avec qui j'avais auditionné, comme Leonardo DiCaprio. Il me provoquait à ce sujet, surtout sous l'emprise de l'alcool ou la drogue, et avait des surnoms péjoratifs pour tous les acteurs qui me donnaient la réplique et qu'il considérait comme une menace sexuelle", a-t-elle poursuivi. "Par exemple, Leonardo DiCaprio était surnommé « tête de citrouille », Channing Tatum, « tête de patate », il y avait aussi « Jim Bouse Sturgess »."

Dans un communiqué adressé à E! News, le porte-parole de Channing Tatum a déclaré : "C'est vraiment n'importe quoi et ce n'est absolument pas vrai."

E! News a tenté de joindre le porte-parole de Jim Sturgess, mais celui-ci n'a fait aucun commentaire pour l'instant.