Nicki Minaj est enceinte : elle attend son premier enfant avec Kenneth Petty

Nicki Minaj va être maman !

Lundi 20 juillet, la superstar du rap a confirmé sur Instagram qu'elle était enceinte. Dans une série de photos sur le réseau social, on peut voir une Nicki Minaj en bikini enlacer son ventre rebondi. La star de 37 ans a légendé l'un de ses posts : "#EnCloque".

Peu après avoir annoncé l'arrivée du bébé, Minaj a remercié ses fans pour leurs bons vœux. "Amour. Mariage. Bébé. Je déborde d'impatience & de gratitude", a-t-elle écrit.

Ce sera son premier enfant avec son mari, Kenneth Petty, qu'elle a épousé en octobre 2019 après plus d'un an d'idylle. Comme s'en souviennent peut-être les fans, Minaj et Petty ont obtenu un certificat de capacité à mariage en juillet 2019, des mois avant d'annoncer officiellement la nouvelle.

"Je crois que j'ai trouvé ce que je recherchais, le bonheur", avait confié précédemment Minaj. "Ça a été tellement dur d'arriver à être heureuse. Maintenant que j'y suis, je ne compromettrai ça pour rien ni pour personne."

Minaj avait également aussi partagé qu'elle avait hâte de devenir mère et était prête à abandonner sa carrière pour réaliser ce rêve.