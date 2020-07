D'anciens employés du Ellen DeGeneres Show auraient été victimes d'un "environnement toxique"

Les producteurs en question, Ed Glavin, Mary Connelly et Andy Lassner, ont expliqué à E! News qu'ils prennent ces accusations "très au sérieux", en ajoutant dans un communiqué : "Nous sommes dévastés et désolés d'apprendre que la moindre personne dans notre production familiale ait eu une expérience négative. Ça n'est pas nous et ça n'est pas ce à quoi nous aspirons, et pas la mission qu'Ellen nous a confiée."

"Pour rappel, la responsabilité du quotidien du Ellen Show repose entièrement sur nous. Nous prenons tout cela très au sérieux et nous réalisons, comme beaucoup de gens dans le monde, que nous devons faire mieux, c'est notre engagement et c'est ce que nous ferons", peut-on encore lire.