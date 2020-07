Découvrez les premières photos du mariage de la princesse Beatrice !

La princesse Beatrice est une mariée rougissante sur les premières photos de son mariage à Edoardo Mapelli Mozzi.

Les adorables portraits ont été pris à la chapelle royale de Tous les Saints du Royal Lodge à Windsor, où ils se sont dit "oui" vendredi après-midi.

"Félicitations à Son Altesse royale la princesse Beatrice et à M. Edoardo Mapelli Mozzi ! #JeunesMariés #MariageRoyal", disait un message sur le compte Twitter de la famille royale. "Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie intime."

Une vingtaine d'invités environ a assisté aux noces de Beatrice et Edo, d'après de multiples sources, dont la reine Elizabeth, le prince Philip et leur famille directe. Après la cérémonie, un déjeuner a été organisé au domaine du prince Andrew et de son ex-femme, Sarah Ferguson, au Royal Lodge.

"L'heureux couple a été photographié avec sa Majesté la reine et le duc d’Édimbourg", a partagé la famille royale samedi. Un autre post a révélé les détails de la sublime robe de la mariée et de l'éblouissante tiare qui l'accompagnait.