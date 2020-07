Kanye West pleure en évoquant l'avortement lors de son premier meeting de campagne

Kanye West a tenu son premier meeting politique pour sa campagne présidentielle américaine au Exquis Event Center dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, dimanche.

Et comme on pouvait s'y attendre, Ye a prononcé un discours passionné. À un moment, le rappeur a même pleuré en parlant de sa femme, Kim Kardashian.

Il a évoqué un moment important de sa vie quand la star de L'incroyable famille Kardashian et lui ont appris qu'ils attendaient leur premier enfant, North West. Mais la star de 43 ans a reconnu que sur le moment, ils avaient pensé à l'avortement.

"La Bible dit : « Tu ne tueras point. » Je me souviens quand ma copine [à l'époque] m'avait appelée en hurlant et en pleurant... Et je m'étais dit : « Ne me dites pas que j'ai refilé le sida à Kim Kardashian »", a-t-il commencé.

"Puis elle m'a répondu : « Je suis enceinte », j'ai dit : « Oui »... et elle a dit : « Non. » Elle pleurait... [et] a ajouté qu'elle devait voir un médecin", a poursuivi Yeezy.