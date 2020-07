La sublime robe de mariée de la princesse Beatrice appartenait à Elizabeth II

En plus de la robe sublime, la princesse Beatrice a également emprunté le diadème de la reine Elizabeth II.

"La princesse Beatrice portait une robe vintage signée Norman Hartnell et le diadème en diamant de la reine Mary, appartenant tous deux à Sa Majesté la reine", a précisé la famille royale sur Twitter. "Le diadème a été porté par Sa Majesté le jour de son mariage en 1947."

Son maquillage et sa coiffure témoignaient de son élégance simple et avaient un côté enchanteur. Elle portait du blush rosé, avait un regard charbonneux couleur bronze et un rouge à lèvres rose naturel. Le résultat était à la fois subtil et frappant.

Côté cheveux, la princesse avait opté pour de grosses boucles souples avec la raie sur le côté. Son diadème et son voile couronnaient parfaitement le tout.