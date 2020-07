Khloé Kardashian trouve que co-éduquer sa fille avec Tristan Thompson est "très surprenant"

Khloé Kardashian sait que vous avez du mal à croire qu'elle a une relation de co-parent heureuse avec son ex Tristan Thompson parce qu'elle trouve que c'est "très surprenant" elle aussi.

La star de L'incroyable famille Kardashian a fait un passage virtuel dans Daily Pop et a donné un aperçu de sa relation cordiale avec le père de sa fille, True Thompson, à Justin Sylvester de E!.

"On fait de l'excellent travail, et je suis très reconnaissante qu'on y arrive", a noté la patronne de Good American.

Comme s'en souviennent peut-être les lecteurs de E!, Khloé et Tristan ont eu leur fille en avril 2018. Si la star de télé-réalité et le joueur de la NBA ne sont plus en couple, ils font un réel effort pour co-éduquer leur fille de 2 ans.

Plus récemment, les anciens amoureux ont fêté le quatre juillet, la fête nationale américaine, ensemble chez Tristan, en compagnie de Kris Jenner et Kourtney Kardashian. Et bien que ça puisse sembler étrange pour certains, Khloé a expliqué que c'était normal au sein de la famille Kardashian-Jenner.