Nikki Bella fête ses 37 semaines de grossesse avec de nouvelles photos de son ventre rebondi

"La grossesse a été une incroyable aventure jusqu'ici, même pendant les périodes les plus difficiles qu'on ait eu à affronter jusqu'ici dans ce monde et pendant les plus beaux moments de transformation", a partagé Nikki la semaine dernière sur les réseaux sociaux. "J'ai accepté les changements du corps humain, même si ça peut être difficile par moments. J'ai accepté ce sentiment d'inconfort en sachant que je fais grandir en moi une vie qui sera mienne. J'ai déjà senti la lionne en moi se faire plus présente encore, sachant que je suis prête à protéger, enseigner, aimer et guider."