Visitez la demeure à 20 millions de dollars d'Alicia Keys avec Million Dollar Listing Los Angeles

La propriété a été d'abord présentée lors du premier épisode de la saison 12 de Million Dollar Listing Los Angeles.

"The Razor House est, je pense, une des propriétés les plus spectaculaires en matière d'architecture", avait déclaré Josh Flagg pendant l'épisode. "Le fait qu'elle soit située à La Jolla sur cette falaise magique me donne envie de pleurer."

Il a aussi fait remarquer que les murs incurvés de la maison et le grand nombre de vitres sont "assez durs à reproduire".

Quand à Josh Altman, il a comparé la maison à celle d'un super-héros et pas juste Iron Man.

"Cette maison est dingue", a-t-il reconnu. "Si vous êtes Batman, vous pouvez combattre vos ennemis sur la falaise et au moment où vous arrivez en deltaplane dans votre chambre, vous êtes de nouveau Bruce Wayne, prêt à recevoir ses invités. Dans cette maison, vous pouvez être le super-héros que vous souhaitez."

Découvrez l'incroyable Razor House en consultant notre galerie ci-dessous !

