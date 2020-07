One Direction fête ses dix ans en grande pompe : tous les détails

Sur le même sujet : Simon Cowell sur la séparation de One Direction et Zayn Malik

C'est en 2010 que Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik ont été réunis pour former One Direction dans X Factor en Grande-Bretagne. Après l'émission, les cinq chanteurs ont sorti une série de tubes qui ont atteint le Top 10 comme "What Makes You Beautiful" et "Story of My Life". Puis, en 2015, Zayn Malik a annoncé son intention de quitter le groupe. Harry, Tom, Liam et Niall ont alors décidé de faire une longue pause la même année.

Depuis, chacun d'eux s'est lancé dans une carrière solo et apprécie énormément le soutien des fans. D'ailleurs, Louis Tomlinson a déclaré que ses followers étaient "comme sa famille" lors d'une interview pour The Guardian en 2019.

D'ici là, qui va écouter leurs chansons en boucle avant le grand jour ?