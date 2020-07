Scott Disick et Sofia Richie "reprennent doucement" leur idylle

Scott Disick et Sofia Richie n'arrivent pas à renoncer l'un à l'autre.

E! News a appris que la star de L'incroyable famille Kardashian et le mannequin de 21 ans donnent une autre chance à leur couple. Un source dit que le couple "reprend doucement" son idylle deux mois après avoir initialement rompu en mai 2020.

"Scott et Sofia sont toujours restés en contact pendant leur séparation, mais ils se voient de plus en plus souvent dernièrement", nous explique notre informateur. "Ils se sont vus quelques fois ces dernières semaines et reprennent doucement leur relation."

La source ajoute : "Ils semblent revenir à la normale comme avant que Scott ne parte en désintoxication, mais ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas mettre trop de pression sur le statut de leur relation. Sofia hésite encore à se remettre avec lui mais elle apprécie la présence de Scott et elle l'aime vraiment."

"C'est une possibilité, et ils avancent au jour le jour. Scott est plus insistant cette fois, et ça lui manque d'avoir Sofia dans sa vie", confie notre source.

Avant cette rupture en mai, cela faisait trois ans que le couple était ensemble. Pourtant, même durant leur séparation, Scott et Sofia n'ont jamais rompu le contact.

Plus récemment, le duo réconcilié s'est retrouvé pour le week-end du 4 juillet, la fête nationale américaine. Comme l'a expliqué une source d'E! News, "ils ont déjeuné en toute décontraction ensemble à Malibu et ont fait une belle balade sur la plage".