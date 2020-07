Iggy Azalea révèle le prénom de son fils

En juin, elle a écrit dans sa story Instagram : "J'ai un fils."

"J'ai voulu attendre le bon moment pour dire quelque chose mais plus le temps passe et plus je me rends compte que je serai toujours inquiète à l'idée de partager une nouvelle aussi énorme avec le monde", a expliqué Iggy à propos de sa discrétion. "Je veux garder sa vie privée mais je tenais à dire qu'il n'est pas un secret et que je l'aime au-delà des mots."

Si Iggy a fini par confirmer qu'elle est désormais jeune maman, elle n'a toujours pas précisé l'état de sa relation avec Playboi Carti. En juillet 2019, des rumeurs de fiançailles ont circulé, mais on dirait que le couple ne semble toujours pas prêt à en dire plus.