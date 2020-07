Ghislaine Maxwell plaide non coupable dans l'affaire de trafic sexuel de Jeffrey Epstein

"Les charges énoncées mettent en avant le rôle de l'accusée, Ghislaine Maxwell, dans l'exploitation sexuelle et les abus de nombreuses mineures par Jeffrey Epstein", peut-on lire dans la mise en examen. "En particulier, entre au moins 1994 et environ 1997, Maxwell a assisté, facilité et contribué aux abus perpétrés par Jeffrey Epstein sur des mineures en l'aidant, entre autres, à recruter, préparer et, au final, abuser des victimes que Maxwell et Epstein savaient avoir moins de 18 ans. Les victimes les plus jeunes avaient 14 ans quand elles ont été préparées et abusées par Maxwell et Epstein, les deux sachant que certaines de leurs victimes avaient moins de 18 ans."

En août 2019, Epstein se serait suicidé dans sa cellule de New York. Il avait été arrêté un mois plus tôt et attendait d'être jugé pour trafic sexuel au moment de sa mort.