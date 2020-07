Naya Rivera : la cause de son décès révélée

Fox-Tv/Kobal/Shutterstock

Les amis, fans et anciennes co-vedettes de Glee de Rivera ont partagé d'émouvants hommages à la star adorée. Dans un post touchant sur Instagram mardi 14 juillet, Dianna Agron s'est remémoré le temps passé sur le plateau de Glee avec Rivera.

"Naya et moi nous sommes tout de suite entendues à merveille, ça a été ma première amie et alliée sur notre série", a écrit Agron. "Dans le pilote, nos personnages allaient et venaient si rapidement. On débordait d'enthousiasme face à l'inconnu. On essayait de comprendre ce que les autres membres de la distribution pouvaient ressentir alors qu'on travaillait de façon si différente. On se prenait à rêver. Et si la série marchait ? Ne serait-ce pas génial ? Quelque chose couvait, c'était palpable. Et, dieu merci, ça a marché. Le talent magnétique de Naya était sur le point d'être libéré, mais on ne le savait pas encore."