Ce que pense vraiment Kim Kardashian des aspirations présidentielles de Kanye West

Kim Kardashian est "très préoccupée" par Kanye West après ses récentes déclarations sur le fait d'être candidat à la Maison-Blanche qui en ont fait sourciller plus d'un sur la Toile, indique une source à E! News.

La semaine dernière, le rappeur devenu politicien en herbe a offert une interview "décousue" de "quatre heures" selon Forbes à propos de son expérience face au COVID-19, son intention d'être président des États-Unis ou encore sa santé mentale. En revenant sur son combat contre ses troubles bipolaires, Kanye a expliqué : "Dieu m'a fait voir clair et m'a dit qu'il est temps [de me présenter comme président.] Vous savez où j'en étais, j'ai fini à l'hôpital, les gens m'ont traité de fou. Je ne suis pas fou."

"Entre toutes les influences et les positions dans lesquelles on nous met en tant que musiciens, on part en tournée, on sort tous ces albums, et quand on lève les yeux, on se rend compte qu'on n'a plus d'argent sur son compte", a-t-il déclaré. "Ça peut vous rendre dingue, pendant tous ces événements, j'avais l'air d'un fou parce que ce n'était pas le bon moment. Là, c'est le moment."

On apprend que Kim, qui n'a pas encore fait de commentaire officiel sur la dernière interview de son mari, aborde le comportement récent de Ye en privé.

"Kim est très préoccupée", nous avoue notre source. "Elle sait qu'il est comme ça de temps en temps. Il est très passionné dans tout ce qu'il fait, ce que Kim respecte, mais elle n'est pas toujours d'accord avec ses actions."