Charlize Theron n’a aucune envie d’être en couple pour le moment

Ironiquement, sa co-vedette de The Old Guard KiKi Layne a exprimé un sentiment similaire à propos de Charlize. À propos du fait de pouvoir travailler avec la légende du cinéma d'action, KiKi a dit qu'elle était "épatée et reconnaissante" de cette opportunité.

"C'est un film d'action, et Charlize a déjà fait tellement de choses incroyables dans ce genre, qui évince souvent les femmes des premiers rôles et des personnages de dures à cuire", a confié l'actrice de 28 ans, qui a rejoint Charlize pour l'interview. "J'étais ravie de cette opportunité de me lancer dans le cinéma d'action avec quelqu'un qui a une telle expérience, mais qui est aussi une actrice et une artiste incroyable."

The Old Guard est actuellement disponible sur Netflix.