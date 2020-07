Kate Middleton surprend de jeunes fans de tennis avec une visite virtuelle d'Andy Murray

En tant que membre du All England Lawn Tennis et du Croquet Club, Kate a visité l'école primaire Bond en janvier 2018 et a appris davantage sur la Wimbledon Junior Tennis Initiative. Grâce au programme du AELTC, les entraîneurs ont la possibilité d'offrir aux élèves de Merton et Wandsworth des leçons de tennis gratuites, d'encourager l'activité physique, de fournir un accès au sport et de montrer combien le sport peut donner des leçons de vie importantes aux enfants.

Regardez vite la vidéo pour découvrir la surprise.